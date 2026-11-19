Морпехи ВС России взяли в плен четырех украинских диверсантов под Добропольем Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Морские пехотинцы Вооруженных сил России взяли в плен четырех украинцев из диверсионно-разведывательной группы ВСУ под Добропольем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Рева.

«Их было четыре человека. Они понимают, что им проще сдаться в плен, потому что жить хотят», - сообщил он.

Уточняется, что после обнаружения украинской ДРГ между военнослужащими ВС России и ВСУ завязалась перестрелка. В результате четверо диверсантов в возрасте от 25 до 35 лет решили сдаться в плен. В ходе допросов украинцы рассказали, что оказались в армии Украины из-за преследований со стороны ТЦК.

Ранее KP.RU сообщал, что украинские солдаты чаще всего сдаются в плен российским бойцам в крупных населенных пунктах. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным Ералаш.