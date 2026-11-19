ВС РФ поразили судно, доставлявшее грузы военного назначения ВСУ в порт Одесса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) на переходе морем поразили судно, доставлявшее грузы военного назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порт "Одесса". Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы двойного назначения для украинских войск. Сообщалось также об ударах по топливной и энергетической инфраструктуре, задействованной в обеспечении украинских подразделений.

Кроме того, армия России поразила две электроподстанции на территории Одесской области.