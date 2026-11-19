Politico: Германия затруднит ветирование помощи Киеву с помощью нового механизма. Фото: Victor Lisitsyn/Виктор Лисицын/Global Look Press

Немецкие власти намерены создать особый механизм в рамках долгосрочного бюджета Евросоюза, который предполагает, что несогласным с помощью Украине политикам труднее будет накладывать вето. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата Европейского союза.

"Германия стремится создать в рамках долгосрочного бюджета ЕС механизм финансирования Украины, на который будет трудно наложить вето противникам помощи Киеву, в том числе Марин Ле Пен в случае ее победы на президентских выборах", - говорится в материале.

Politico также связывает инициативу создания этого механизма с продолжающимся ростом популярности оппозиционной "Альтернативы для Германии", выступающей против финансовой и военной поддержки киевского режима.

При этом немецкое правительство надеется избежать политического сопротивления, так как механизм позволит единовременно направлять Киеву помощь лишь небольшими траншами.

Ранее сайт KP.RU писал, президент России Владимир Путин резко высказался относительно некоторых планов европейских стран по Украине. Он заявил, что размещение любых иностранных войск на территории страны категорически неприемлемо для России.