Кушнер: Совет Россия - НАТО будет важен для выстраивания безопасности в Европе. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Совет Россия - НАТО будет иметь важное значение для выстраивание системы безопасности в Европе по окончании украинского конфликта. Об этом заявил зять президента США Дональда Трампа, предпринимать Джаред Кушнер.

Ранее Кушнер отправился в Берлин для проведения переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами Европы. Он выразил уверенность, что будущие контакты будут проводиться с большим количеством стран.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц допустил отмену санкций против России по мере прогресса переговоров конфликта на Украине.