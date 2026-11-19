Депутаты Госдумы во втором чтении приняли проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Среди прочего документ предусматривает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2027 году на 6,8 процента — до 28 935 рублей в месяц.

На данный момент МРОТ в России составляет 27 093 рубля в месяц.

Кроме того, на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

Как писал сайт KP.RU, увеличение размера МРОТ отразится на пособиях по беременности и родам, выплатах по уходу за ребенком до полутора лет, больничных, отпускных и командировочных. В ряде случаев от МРОТ рассчитываются и алименты, если их размер не установлен судом или нотариальным соглашением.