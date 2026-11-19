ВС России нарастили объем беспилотной доставки грузов в 2,1 раза Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы России нарастили объемы доставки грузов при помощи робототехнических комплексов. Об этом в беседе с KP.RU сообщил начальник Штаба материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Владимир Коновалов. По его словам, он уже вырос в 2,1 раза.

«У нас увеличивается и интенсивность применения наземных робототехнических комплексов, и число обученных расчетов. Объем грузов, доставленных ими, вырос в 2,1 раза», - заявил Коновалов.

По словам генерал-лейтенанта, объем грузов, доставленных робототехническими комплексами, уже составил более 25 тысяч тонн. Коновалов также отметил, что доставка при помощи беспилотных средств не только снижает риски для личного состава ВС РФ, но и позволяет армии обходить опасные участки дорог. Этот способ помогает обеспечивать снабжение Вооруженных сил необходимым имуществом даже в сложной боевой обстановке.

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