Глава МИД Грузии призвала Тбилиси перестать бояться диалога с Россией Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Грузии необходимо отказаться от опасений по поводу ведения диалога с Россией и перейти к открытому обсуждению существующих между странами проблем. Об этом заявила грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

Глава МИД отметила, что в последние годы оппоненты действующей власти пытались сформировать в обществе негативное отношение к переговорам с Москвой и представить подобные контакты как недопустимые.

"Соответственно, в первую очередь мы должны преодолеть страх разговора. Нет ничего страшного говорить с тем, с кем у тебя проблемы", - сказала она в интервью "Имеди".

Бочоришвили подчеркнула, что именно с Россией у Грузии остается наибольшее количество сложных и нерешенных вопросов.

Ранее KP.RU сообщал, что спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгий Зурабашвили впервые встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Переговоры прошли в Минске 19 ноября.