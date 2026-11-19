Президент Финляндии Александр Стубб Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров наладить прямые контакты с российским руководством и самостоятельно вести переговоры с Москвой. Об этом сообщил глава Финляндии Александр Стубб.

Финский лидер отметил, что Трамп связался с европейскими коллегами по телефону с борта Air Force One. В ходе разговора глава Белого дома подробно рассказал о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Одно из посланий, которое президент Трамп передал европейцам, заключается в том, что сейчас стоит напрямую связываться с Путиным", - сказал Стубб по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине.

Ранее KP.RU сообщал, что лидеры трех ведущих ядерных держав провели переговоры в Шэньчжэне. Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран.

Сайт KP.RU объяснил суть встречи Путина, Си и Трампа в Китае и приблизит ли она мир на Украине.