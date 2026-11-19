В США в результате кибератаки оказались опубликованы данные тысяч клиентов Visa, Mastercard и крупнейшего американского банка JPMorgan Chase. Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В США в результате кибератаки оказались опубликованы данные тысяч клиентов Visa, Mastercard и крупнейшего американского банка JPMorgan Chase. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, в открытом доступе появились сведения более чем о 16 тысячах клиентов JPMorgan. В опубликованных файлах обнаружили адреса электронной почты, номера телефонов и другие идентификаторы. Часть данных, предположительно, связана с премиальной программой банка.

Как сообщили представители JPMorgan, злоумышленники атаковали сторонние компании, которые оказывают услуги банку. Они могли получить доступ к маркетинговым данным, в том числе именам и адресам электронной почты клиентов. В самом банке подчеркнули, что его сервисы продолжают работать в обычном режиме.

Visa также подтвердила инцидент с одним из внешних поставщиков услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания заявила, что ее собственные системы не пострадали, а данные платежных карт, включая их номера, не были затронуты.

В Mastercard сообщили об утечке ограниченного объема неплатежной информации небольшой группы держателей карт, участвовавших в специальной программе привилегий. По заявлению компании, инцидент удалось локализовать, работа платежной сети не нарушена.

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