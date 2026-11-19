Разведывательный дрон НАТО в пятый раз за год потерял связь над Черным морем Фото: REUTERS.

Разведывательный дрон НАТО в пятый раз с начала 2026 года подал сигнал о потере связи с наземной базой во время полета над Черным морем. Об этом сообщили в авиадиспетчерских службах.

"Беспилотник-разведчик RQ-4D Phoenix вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и во время нахождения над нейтральными водами Черного моря передал сигнал о проблемах со связью", - отметил источник ТАСС.

Информатор уточнил, что дрон находится под управлением ВВС Италии. Несмотря на возникшие неполадки, аппарат продолжил выполнять полетное задание. Причины очередной потери связи не установлены.

Ранее KP.RU сообщал, что над юго-западной частью Черного моря был зафиксирован самолет ВВС Польши. Судно вылетело из аэропорта Вроцлава. Затем самолет проследовал над юго-западной частью Черного моря, пролетел в районе Стамбула и пересек Мраморное море.