Семнадцать россиянок, задержанных в конце октября во время полицейских рейдов в клубах Анкары, покинули Турцию. Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Семнадцать россиянок, задержанных в конце октября во время полицейских рейдов в клубах Анкары, покинули Турцию. Еще часть гражданок РФ остается в депортационном центре Акьюрт. Об этом сообщило посольство России в Анкаре.

«По состоянию на 19 ноября страну покинули 17 российских гражданок, задержанных во время полицейских рейдов в клубах Анкары в конце октября. Часть задержанных остаются в депортационном центре Акьюрт», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве отметили, что продолжают следить за ситуацией и оказывать необходимое консульское содействие россиянкам.

Напомним, ранее KP.RU писал, что в Анкаре во время полицейских рейдов в ночных клубах задержали 34 россиянок. У женщин изъяли телефоны, а часть из них отправили в депортационный центр.