Арестовали и изъяли телефоны: в Анкаре задержали 34 россиянки во время рейдов

Турецкая полиция. Фото: Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press

Свыше 30 гражданок России оказались в миграционной тюрьме в Турции. Силовики задержали женщин в Анкаре во время рейдов. Утверждается, что россиянки нарушили нормы морали и общественную безопасность. Об этом оповестили в пресс-службе посольства РФ в Анкаре.

Дипломатическое представительство уже приняло меры для обеспечения консульского доступа к задержанным. Всего аресту подвергли 34 человека. В материале указывается, что женщин задержали в трех ночных клубах. Рейды провели в заведениях "Хавана", "Максим" и "Фолибержер".

"В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе", - проинформировали в российском посольстве.

В настоящий момент женщины находятся в миграционном центре "Акюрт" в Анкаре. С ними работает местный адвокат. Сообщается, что у задержанных изъяли мобильные телефоны.

В посольстве подчеркнули, что дипломаты выясняют причины инцидентов. Позже также станет известно об условиях содержания женщин. Затем им окажут необходимую поддержку и содействие, отметили в дипломатическом представительстве.

По данным KP.RU, официально девушки устраиваются в турецкие ночные клубы в качестве танцовщиц или артисток. Они садятся за столики к богатым клиентам и ведут диалог. Клубы зарабатывают на этом хорошие средства. При этом нередко у иностранных сотрудниц отбирают паспорта под предлогом оформления документов или вешают на них вымышленные долги, принуждая к оказанию интимных услуг. В Турции подобное поведение незаконно. Полиция часто проверяет ночные клубы. Только за октябрь в историческом районе Анкары одновременно опечатали 20 развлекательных павильонов. Подобные облавы носят системный характер.

Тем временем на острове Бали задержали 29-летнюю россиянку. Она, как предполагают правоохранители, предлагала мужчинам интимные услуги через интернет. Агентство ANTARA пишет, что девушку задержали вечером 28 октября. Она находилась на одной из местных вилл. Вместе с ней под проверку попали еще две иностранки. Задержаны 35-летняя гражданка Уганды и 32-летняя уроженка Нигерии. Всех женщин подозревают в занятии проституцией.