Норвегия и Британия передадут Украине патрульные катера Фото: Antonio Sempere/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвегия и Британия намерены передать Украине два скоростных патрульных катера общей стоимостью около 102,3 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба норвежского премьера Йонаса Гара Стёре.

"Это норвежско-британское сотрудничество укрепит способность Украины защищать себя, украинскую экономику и жизненно важный экспорт, в том числе зерна через Черное море", - уточнил политик.

Катера будут оснащены оборудованием, техническими компонентами и системами, поставляемыми несколькими производителями ЕС. О поддержке проекта премьеры Норвегии и Британии объявили во время встречи "коалиции желающих" в Берлине.

Ранее KP.RU сообщал, что ЕК планирует передать дроны киевскому режиму в 2027 году, используя более 60% военного бюджета. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подчеркнул необходимость, чтобы ЕС поставил Украине до 20 млн различных беспилотников.