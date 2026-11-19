Международный суд ООН признал геноцид рохинджа в Мьянме Фото: Wang Shen/XinHua/Global Look Press

Международный суд ООН признал, что бывшее руководство Мьянмы совершило геноцид в отношении мусульманского этнического меньшинства рохинджа. Об этом заявил председатель суда Юдзи Ивасава.

Разбирательство проходило в рамках иска Гамбии против Мьянмы, связанного с предполагаемым нарушением международной конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него.

"Суд постановил, что Мьянма совершила геноцид в отношении народа рохинджа на севере штата Ракхайн", - сказал он во время заседания в Гааге.

Дело касается военной операции властей Мьянмы в 2016-2017 годах. Ивасава добавил, что тем самым Нейпьидо нарушил свои международные обязательства в рамках соответствующей конвенции.

Ранее KP.RU сообщал, что россиянин попал в рабство в мошеннический кол-центр в Мьянме. Позже его освободили и передали российским дипломатам в Бангкоке для возвращения на родину через территорию Таиланда.