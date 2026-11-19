В Мексике самолет рухнул на оживленную трассу и загорелся Фото: REUTERS.

В Мексике легкомоторный самолет потерпел крушение на оживленной автомобильной трассе и загорелся. Все шесть человек, находившихся на борту, выжили и получили лишь легкие ушибы. Об этом сообщает N+.

Инцидент произошел во время взлета из аэропорта Норте. По данным издания, воздушное судно Piper Malibu 46 внезапно потеряло мощность двигателя, после чего пилотам не удалось удержать его на траектории полета.

Самолет пробил ограждение аэропорта и вылетел на дорогу, соединяющую Монтеррей и Нуэво-Ларедо. После падения судно охватило пламя. На борту находились два пилота и четыре пассажира. Они отделались незначительными травмами.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кемеровской области рухнул транзитный военно-транспортный самолет Ан-12. В Минобороны России уточнили, что в результате крушения погибли 19 человек. Самолет упал в безлюдном месте.