Число погибших при взрыве в жилом доме в Тбилиси выросло до шести Фото: REUTERS.

Число погибших в результате взрыва в жилом доме в Тбилиси увеличилось до шести человек, среди них один ребенок. Об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили.

"Из-под завалов извлекли шесть погибших граждан, в том числе одного малолетнего ребенка", - сказал министр. Спасательная операция на месте происшествия завершена.

Тамазашвили добавил, что еще пять человек получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Состояние одного из пострадавших оценивается как критически тяжелое.

Ранее KP.RU сообщал, что взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия часть здания обрушилась. Причиной взрыва стало скопление природного газа в одной из квартир при использовании газового обогревателя.