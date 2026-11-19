В Германии начали массово отменять рождественские ярмарки Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Власти немецких городов приняли решение отказаться от проведения традиционных рождественских ярмарок и праздничных мероприятий из-за финансовых трудностей муниципалитетов. Об этом сообщает Bild.

Рождественские празднования полностью отменили сразу в ряде населенных пунктов ФРГ. Среди них газета называет Кирххайм-бай-Мюнхен, Гестахт, Хаген-Хоэнлимбург, Тримбург, Таннхаузен и популярный ярмарочный городок Винтерхаузен.

При этом ограничения коснулись не только небольших муниципалитетов. По данным издания, в Берлине отменили ежегодное мероприятие Berlin Winter Dream. Власти Гамбурга также отказались от организации ряда праздничных событий.

Как отмечает газета, отмена рождественских ярмарок связана с существенным увеличением расходов на проведение культурных и массовых мероприятий. За последние три года затраты на их организацию в Германии выросли на 44%.

Ранее KP.RU сообщал, что Берлин вновь выделит Киеву пакет многомиллиардной помощи. Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что киевский режим в 2027 году получит от ФРГ 11,6 миллиарда евро.