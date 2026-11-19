Швеция уберет дорожные знаки из-за силуэта Т-80 Фото: Johan Jeppsson / Ibl Bildbyr/Global Look Press

Власти Швеции демонтируют дорожные знаки с изображением военной техники, напоминающей советский танк Т-80, на семи мостах в северной части страны. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.

Знаки появились на участке протяженностью около 70 километров автомобильной трассы 356 между городами Боден и Моръярв в регионе Норрботтен. По данным издания, их установили по запросу шведских ВС.

Размещение таких обозначений стало частью пилотного проекта по адаптации дорожной инфраструктуры страны после вступления в НАТО. Таблички указывают на максимально допустимую нагрузку на мосты при передвижении военной техники.

Представитель службы материально-технического обеспечения вооруженных сил Швеции Кристиан Ролл рассказал, что изначально символы должны были обозначать типовые гусеничные и колесные военные машины.

Однако позднее выяснилось, что один из силуэтов оказался слишком похож на советский танк Т-80. По словам Ролла, в результате власти решили заменить спорные обозначения на более универсальные изображения военной техники.

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