В Италии закрыли аэропорт Генуи из-за двух неопознанных беспилотников Фото: REUTERS.

Аэропорт имени Христофора Колумба в итальянской Генуе временно прекратил принимать и отправлять самолеты из-за появления двух неопознанных беспилотников. Об этом сообщает Il Messaggero.

Воздушная гавань не работала в течение четырех часов вечером 19 ноября. По данным издания, два дрона обнаружили сотрудники диспетчерской вышки, отвечающие за контроль воздушного движения.

После обнаружения аппаратов было приостановлено отправление самолета ITA Airways, который должен был вылететь в Рим. Впоследствии задержали и другие рейсы. Сейчас полиция Италии устанавливает происхождение беспилотников.

Ранее KP.RU сообщал, что неизвестный беспилотник вторгся в воздушное пространство Финляндии в восточной части Финского залива. Аппарат провел там около пяти минут, после чего удалился. Пограничная служба уже провела расследование.