Секретная сеть АНБ США не работает третий день подряд Фото: REUTERS.

Внутренняя засекреченная компьютерная сеть Агентства национальной безопасности США, вышедшая из строя 17 ноября, остается недоступной уже третий день. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Сбой затронул сверхсекретную внутреннюю сеть, используемую разведывательной службой для работы с закрытой информацией. По данным телеканала, система по-прежнему не функционирует.

Некоторым сотрудникам АНБ вновь предписали оставаться дома и выполнять служебные обязанности дистанционно. При этом агентство пока не сообщало о сроках полного восстановления работы засекреченной сети.

Ранее KP.RU писал, что в работе четырех крупнейших американских банков произошли масштабные сбои. Клиенты не могли войти в мобильные приложения, провести денежные переводы и проверить баланс счета. На работу пожаловались почти 5 тысяч пользователей.