В работе четырех крупнейших банков США произошли масштабные сбои. Фото: Julian Degler/Global Look Press

В работе четырех крупнейших американских банков (JPMorgan, Chase, Bank of America и Wells Fargo) произошли масштабные сбои. Об этом со ссылкой на данные Downdetector сообщает CBS News.

Согласно данным мониторингового сервиса, клиенты не могут войти в мобильные приложения, провести денежные переводы и проверить баланс счета. По состоянию на 22:00 мск на работу Chase пожаловались более 3,3 тыс. пользователей, еще около 1,4 тыс. обращений пришлось на Bank of America и Wells Fargo. Дополнительно поступило 192 жалобы на JPMorgan.

С чем связаны причины возникших неполадок, пока неизвестно, однако американские кредитные учреждения, в частности, JPMorgan и Chase, уже опровергли версию о кибератаке.

Ранее, напомним, американская авиакомпания United Airlines сообщила о мощном сбое в работе своей системы. Перевозчик отметил, что проблемы уже устранены. Отмечается, что компания вовремя получила сведения о масштабном сбое. Технические команды оперативно наладили работу системы.

До этого массовые ограничения на авиаперевозки были введены после технического сбоя в работе сетевого маршрутизатора в аэропорту Мидуэй. Неполадки затронули системы управления воздушным движением и привели задержкам более 7 тысяч рейсов.

На фоне произошедшего президент США Дональд Трамп предположил, что причиной неисправности могло стать устаревшее оборудование. Возникшие перебои затронули и спортивную сферу. Команды НБА и НХЛ не могли добраться до городов проведения матчей.

Позже Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на вылеты самолетов из аэропортов по всей стране. Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что сбой в работе авиаоборудования и последовавшая за ним приостановка рейсов не представляли угрозы для жизни людей.

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