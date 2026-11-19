Россияне столкнулись с перебоями в работе системы умного дома «Яндекса» с голосовым помощником «Алиса». Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Некоторые россияне столкнулись с перебоями в работе системы умного дома «Яндекса» с голосовым помощником «Алиса». Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По состоянию на 1:30 мск 20 ноября за час пользователи оставили около 1,9 тысячи жалоб. Наибольшее количество сообщений поступило в 1:15 мск - 754 обращения. После этого число жалоб начало снижаться.

Чаще всего о проблемах сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга, также жалобы поступали из Ленинградской, Московской и Самарской областей.

Как уточнили в пресс-службе «Яндекса», сейчас Умный дом с Алисой работает в штатном режиме. Пользователи могут управлять устройствами через приложение и с помощью голосовых команд.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о масштабном сбое в работе сервисов Microsoft. 12 ноября пользователи из разных стран столкнулись с проблемами при использовании Outlook, Microsoft 365, Copilot и Microsoft Teams. Больше всего жалоб поступило из США. .