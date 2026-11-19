Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично встретил российского лидера Владимира Путина у трапа самолета в аэропорту Душанбе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Путин прибыл в республику с рабочим визитом. Рахмон приехал в аэропорт, чтобы поприветствовать российского коллегу. При встрече главы государств пожали друг другу руки, обнялись и коротко пообщались.

После приветствия кортеж российского президента отправился из аэропорта в город. Главной темой переговоров станет дальнейшее укрепление стратегического партнерства и сотрудничества между Москвой и Душанбе.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин завершил свой визит в Китай, где проходил саммит АТЭС. Президент провел ряд переговоров с мировыми лидерами. Главы России, США и Китая обменялись мнениями по текущей международной ситуации и приняли декларацию о мире.

Сайт KP.RU объяснил суть встречи Путина, Си и Трампа в Китае и приблизит ли она мир на Украине