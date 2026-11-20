Мошенники начали требовать от россиян повторной оплаты штрафов ГАИ Фото: REUTERS.

Мошенники рассылают россиянам сообщения от имени ГАИ и Федерального казначейства, в которых требуют повторно оплатить уже погашенные штрафы и госпошлины. Об этом РИА Новости рассказали в "Мошеловке" Народного фронта.

Аферисты утверждают, что ранее внесенный платеж якобы не был учтен из-за обновления системы. Чтобы избежать образования задолженности, гражданам предлагают повторить перевод или внести небольшую комиссию за подтверждение операции.

Для проведения платежа злоумышленники прикрепляют к сообщениям фишинговые ссылки, ведущие на поддельные сайты. Таким способом мошенники пытаются получить деньги или завладеть личными данными пользователей.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники все чаще используют ИИ для обмана россиян. Аферисты создают дипфейки, копируют голоса людей и подменяют видеозаписи. Они применяют современные технологии для введения людей в заблуждение.