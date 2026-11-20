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Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф заявил, что европейские лидеры продемонстрировали серьезный настрой на урегулирование украинского кризиса. Об этом он сообщил в социальной сети X, комментируя итоги встречи «коалиции желающих» в Берлине.

«Обсуждение было откровенным и продуктивным», - написал Уиткофф.

По его словам, участники встречи обменялись мнениями и обсудили дальнейшие шаги. Американский спецпосланник также отметил «серьезный настрой и целеустремленность», продемонстрированные европейскими партнерами.

Во встрече вместе с Уиткоффом участвовал Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать работу в тесной координации с союзниками ради достижения прочного мира.

Ранее KP.RU писал о встрече «коалиции желающих» в Берлине, в которой также участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.