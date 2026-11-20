Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп призывает страны ЕС заключить соглашение с Россией и направить на внутренние нужды средства, которые сейчас выделяются на военную помощь Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

Американский лидер поднял этот вопрос во время телефонного разговора с участниками "коалиции желающих", проводившими встречу в Берлине. Он обратил внимание на миллиардные расходы ЕС на украинский конфликт.

"[Трамп] призвал их пойти на сделку с Кремлем, чтобы они могли перенаправить передаваемые Украине средства на собственные нужды", - следует из материала.

Ранее президент США поделился экономическими успехами Вашингтона. Глава Белого дома рассказал о заработке на продаже оружия Евросоюзу. Штаты продают боеприпасы союзникам по полной стоимости. Большую часть вооружений европейцы передают киевскому режиму.