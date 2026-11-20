Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского во лжи о поддержке участниками "коалиции желающих" вступления Украины в НАТО. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

В Берлине состоялась встреча представителей коалиции. Переговоры прошли по инициативе Великобритании, Германии и Франции. По итогам саммита Зеленский заявил, что партнеры поддерживают членство Украины в НАТО и ЕС.

"Зеленский снова соврал, что участники "коалиции желающих" поддержали вступление Украины в НАТО", - написал украинский политик.

Дубинский уточнил, что в официальном сообщении правительства Германии упоминаются только гарантии безопасности и дальнейшая поддержка Киева.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп дозвонился до европейцев на встрече в Берлине. Он призвал страны ЕС заключить соглашение с Россией. Лидер посоветовал им перестать спонсировать киевский режим и направить деньги на свои нужды.