Россияне с официальной зарплатой 100 тысяч рублей и трудовым стажем 25 лет могут рассчитывать на страховую пенсию около 25,4 тысячи рублей. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Россияне с официальной зарплатой 100 тысяч рублей и трудовым стажем 25 лет могут рассчитывать на страховую пенсию около 25,4 тысячи рублей. Такой расчет привел доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, при таком доходе за год формируется примерно 4,03 пенсионного коэффициента (ИПК), а за 25 лет накапливается около 100,8 балла.

При более продолжительном стаже расчетная выплата будет выше. За 30 лет работы пенсия составит около 28,5 тысячи рублей, за 33 года - 30,4 тысячи, а за 35 лет примерно 31,7 тысячи рублей.

Гиринский подчеркнул, что итоговая сумма зависит не только от стажа и зарплаты, но и от предельной базы для начисления страховых взносов, наличия особых условий труда, в том числе на Крайнем Севере, а также от того, продолжает ли человек работать после достижения пенсионного возраста.

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии 9 584,69 рубля.

Ранее KP.RU рассказывал, как рассчитывается страховая пенсия в 2026 году и от чего зависит ее размер. При расчете учитываются накопленные пенсионные баллы, стоимость одного коэффициента и фиксированная выплата.