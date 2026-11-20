Россиян призвали привиться от гриппа Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Привиться от гриппа перед началом предстоящего эпидемического сезона еще не поздно, однако сделать это необходимо в ближайшие дни. Об этом сообщил академик РАН Сергей Нетесов.

"На самом деле для полного формирования иммунитета нужно три недели. Конечно, вакцинироваться уже поздновато, но еще полезно. И нужно сделать это прямо сейчас", - отметил он для РИА Новости.

Нетесов рассказал о разновидностях вируса, которые будут циркулировать в предстоящем сезоне. Ожидается распространение вариантов свиного (H1N1) и гонконгского (H3N2) гриппа подтипа А, а также одного из подтипов вируса гриппа типа B.

Ранее KP.RU сообщал, что в России сезон гриппа и ОРВИ продлится до марта или апреля 2027 года. Грипп может привести к развитию так называемой летальной пневмонии. К основным признакам пневмонии относятся кашель, одышка, боль в груди и сильная потливость.