Самолет Судного дня сопровождал Трампа во время поездки в Китай Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Американский E-4B Nightwatch, который также называют "самолетом Судного дня", сопровождал президентский авиакортеж Дональда Трампа во время его поездки в Китай и возвращения в США. Об этом сообщает The War Zone.

Для перелета американского лидера были задействованы все три президентских самолета на базе Boeing 747, отмечает портал. Помимо них, в сопровождении группы находился E-4B Nightwatch, предназначенный для использования в чрезвычайных ситуациях.

По данным издания, Трамп отправился с авиабазы Эндрюс 16 ноября. По пути в Китай его самолет совершил короткую остановку в Маниле, после чего президент прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС.

В это время E-4B вылетел с авиабазы в штате Небраска и направился на американскую базу Кадена, расположенную на японском острове Окинава. Оттуда самолет поднялся в воздух, чтобы сопровождать президентские борта во время обратного перелета из Китая.

Газета подчеркивает, что присутствие E-4B в регионе во время зарубежных поездок президента США является обычной практикой. Самолет обладает специальной защитой от воздействия электромагнитного импульса, который может возникнуть при ядерном взрыве.

Ранее KP.RU сообщал, что Трампа в Турции тайно вывезли с борта Air Force One в специальном контейнере для перевозки еды и пересадили на другой самолет. Причиной стали опасения покушения на президента США.