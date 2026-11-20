Каждый житель Украины оказался должен ЕС более 3,7 тысячи долларов Фото: REUTERS.

Государственный долг Украины перед Евросоюзом в пересчете на одного жителя страны превышает 3,7 тысячи долларов. Такие расчеты следуют из данных украинского Министерства финансов.

Согласно информации ведомства, задолженность Киева перед ЕС достигла 81,72 миллиарда долларов. Если исходить из оценки в 22 миллиона жителей, на каждого украинца приходится около 3714 долларов.

Напомним, что Украина в 2027 году должна будет выплатить иностранным кредиторам более 6,6 миллиарда долларов. При этом Киеву придется искать средства для выполнения обязательств на фоне сохраняющегося дефицита госбюджета.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опять попросил денег у "коалиции желающих" в Берлине. По словам политика, Украине на следующий год понадобится 115 миллиардов долларов.