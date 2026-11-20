В школах Владивостока появится предмет об амурских тиграх Фото: Ольга ЮШКОВА.

В восьми школах Владивостока в 2026-2027 учебном году введут предмет "Тигроведение". Распоряжение выпустило управление по работе с муниципальными учреждениями образования города. Об этом сообщили в Центре "Амурский тигр".

"Тигроведение" представляет собой краеведческий курс, посвященный истории, культуре и географии Приморского края. На уроках амурского тигра изучают с точки зрения биологии, истории, географии и других научных дисциплин.

Курс предназначен для учеников пятых классов общеобразовательных школ. В школе № 32 "Тигроведение" уже включено в учебную программу. В школах № 43, 63, 38, 44, 26, 28 и 5 занятия начнутся во втором полугодии.

Генеральный директор Центра Сергей Арамилев отметил, что воспитание играет важную роль в охране природы. По его словам, проект "Тигроведение" оказался успешным, и в организации рассчитывают, что со временем к нему присоединятся все школы Приморья.

Ранее KP.RU сообщал, что в школах обновили методички по нагрузке. Учреждениям рекомендовано проводить контрольные в середине недели на 2-4-х уроках. Основную нагрузку следует давать детям с 10 до 12 часов. Это время считается пиком работоспособности.