Politico: Трамп позвонил в Берлин с резким вопросом о тратах на помощь Украине Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими союзниками резко поставил под сомнение целесообразность дальнейшего финансирования военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников.

По словам собеседников газеты, звонок состоялся с президентского «борта номер один» после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Глава Белого дома связался с лидерами европейских стран — участниц «коалиции желающих», собравшимися в Берлине, и в резкой форме поинтересовался, продолжают ли они тратить средства на военную поддержку Киева.

Как утверждают источники Politico, в ходе беседы Трамп скептически оценил планы коалиции по выделению Украине дополнительных миллиардов долларов. Один из чиновников отметил, что американский лидер указал на большое число жертв в ходе конфликта и призвал прекратить финансирование. Кроме того, по словам другого собеседника издания, Трамп сообщил европейским лидерам о готовности Путина к переговорам ради достижения мирного соглашения.

Напомним, накануне президенты России и США провели двусторонние переговоры на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, на которых, по словам российского лидера, обсуждалось урегулирование украинского кризиса. Также в рамках форума состоялась полуторачасовая трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина, по итогам которой была принята совместная декларация.