Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил более пяти пунктов управления беспилотниками ВСУ. Фото: Александр КОЦ.

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил более пяти пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом РИА Новости сообщил старший офицер реактивной батареи с позывным Монгол.

По его словам, речь идет о расчете БМ-21 «Град» 6-й гвардейской общевойсковой армии. Результаты поражения целей, как уточнил военнослужащий, фиксировались с помощью беспилотников. Монгол заявил, что поставленные перед расчетом задачи выполнялись в установленные сроки.

Ранее KP.RU рассказывал о работе подразделений беспилотных систем группировки войск «Север» в Харьковской области. В материале написано о выявлении пунктов управления БПЛА ВСУ, а также о работе российских операторов беспилотников в регионе.