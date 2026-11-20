Количество проверок бизнеса в России за последние семь лет сократилось почти в шесть раз, а их эффективность выросла практически вдвое. Фото: Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

Количество проверок бизнеса в России за последние семь лет сократилось почти в шесть раз, а их эффективность выросла практически вдвое. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам VII Всероссийского форума контрольных органов.

«Количество проверок за последние семь лет сократилось почти в шесть раз. А их эффективность выросла практически вдвое», - сообщил глава правительства.

По словам Мишустина, добиться таких результатов удалось благодаря совершенствованию системы контрольно-надзорной деятельности. В России внедрили единые правила проверок, цифровые реестры и более прозрачные процедуры взаимодействия бизнеса с контролирующими органами.

Премьер отметил, что все чаще проверки и взаимодействие с надзорными ведомствами проходят дистанционно. Кроме того, применяется риск-ориентированный подход: особое внимание уделяется предприятиям и объектам, которые больше всего нуждаются в контроле.

«Такой принцип существенно экономит время и ресурсы предпринимателей», - подчеркнул Мишустин.

Правительство намерено и дальше расширять использование современных технологий, развивать цифровые сервисы и совершенствовать контроль как на федеральном, так и на региональном уровне. При этом, добавил премьер, необходимо учитывать обратную связь от бизнеса и упрощать разъяснение обязательных требований для предпринимателей.

Ранее KP.RU разбирал, как в России меняется система проверок бизнеса и почему контрольные органы все чаще используют риск-ориентированный подход. Согласно этому принципу, проверка назначается, если выявлены признаки возможного нарушения, а добросовестные предприниматели могут избежать лишнего вмешательства в работу.