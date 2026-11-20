В Госдуме объяснили правила перерасчета за ЖКУ по счетчику Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Управляющая компания обязана произвести перерасчет и вернуть средства жильцам, если при наличии в доме исправной автоматизированной системы учета коммунальных ресурсов плата начислялась по нормативу. Об этом агентству ТАСС сообщил депутат, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

Парламентарий пояснил, что при работающих приборах учета расчеты по нормативу или среднемесячному объему незаконны. Исключения составляют только поломка счетчика, истечение срока его поверки или отказ собственника допустить проверяющих к оборудованию.

«Переплата — ваши деньги, которые незаконно удерживает управляющая компания или ресурсоснабжающая организация. И по закону вы имеете право на перерасчет за весь период, когда счетчик работал, но его показания игнорировались», — заявил Дмитрий Свищев.

Чтобы вернуть переплату, депутат рекомендовал сначала направить в управляющую компанию письменное заявление с копиями квитанций и документов на счетчик, а в случае отказа или игнорирования — обратиться в Государственную жилищную инспекцию либо подать в суд иск о защите прав потребителей и компенсации морального вреда.

Накануне в Госдуме предложили увеличить срок оспаривания судебного приказа о взыскании задолженности за ЖКУ с 10 до 30 дней. Инициатива связана с ускорением взыскания долгов через цифровизацию.