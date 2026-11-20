Медведь устроил погоню за школьником на велосипеде в японском Маэбаси Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

В японском городе Маэбаси медведь погнался за старшеклассником, который утром ехал на велосипеде в школу. Инцидент произошел в четверг, 19 ноября, посреди жилого квартала и попал на камеры видеонаблюдения, передает издание News on Japan.

На кадрах видно, как крупный хищник внезапно выбегает из-за угла и устремляется за подростком. Заметив животное, школьник ускорился, сумел оторваться от преследователя и без травм добрался до безопасного места, после чего сообщил о произошедшем в полицию.

По оценкам специалистов, за юношей могла гнаться медведица длиной около ста тридцати сантиметров, чей детеныш был отловлен двумя днями ранее. Тогда в том же районе два медведя напали на местного жителя и нанесли ему травмы. Одного зверя поймали, но взрослой особи удалось скрыться.

После нового инцидента полиция организовала поиски с привлечением охотников и двадцати сотрудников со специальными щитами. Следы хищника обнаружили у реки, однако поймать его не удалось. В связи с сохраняющейся угрозой городские власти приняли решение закрыть 20 ноября все муниципальные начальные и средние школы Маэбаси.

Напомним, в Японии застрелили более 14 тысяч медведей после волны нападений на людей. Согласно статистике, в Японии в 2025 году медведи убили 13 человек из-за нехватки лесных ресурсов.