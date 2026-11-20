Основатель и бессменный лидер одной из первых в России регги-групп Jah Division Герберт Моралес скончался за два дня до своего 65-летия. О смерти музыканта сообщила в социальной сети его дочь Мила Моралес.

«Человек-легенда, человек-эпоха, человек, стоявший у истоков регги-культуры в России», — написала она об отце.

По словам дочери артиста, он оставил после себя не просто музыку, а «целую культуру, философию, огромный след в истории». Мила Моралес уточнила, что похороны пройдут 22 ноября в Израиле, куда музыкант переехал из России несколько лет назад, однако причину его смерти не назвала.

Герберт Моралес родился в 1961 году в Москве в семье кубинского революционера и соратника Эрнесто Че Гевары Леопольдо Моралеса. В конце 1980-х годов он основал коллектив Jah Division, ставший одним из первопроходцев отечественной регги-сцены.

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