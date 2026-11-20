Кличко сообщил о повреждении трех киевских мостов через Днепр Фото: REUTERS.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении трех мостовых переходов через реку Днепр. Как сообщил градоначальник в Telegram, речь идет о Подольско-Воскресенском, Дарницком и Южном мостах.

По словам Кличко, движение автотранспорта по Подольско-Воскресенскому мосту полностью перекрыто, состояние Дарницкого моста обследуют специалисты, а проезд по Южному мосту разрешен только в направлении с левого на правый берег Днепра.

«В связи с затрудненным движением между левым и правым берегами столицы обращаюсь к жителям без острой необходимости не выезжать частным автотранспортом в город», — сообщил мэр.

Напомним, в Киеве с конца октября сохраняется сложная транспортная обстановка. После повреждения ряда переправ через Днепр начали регулярно образовываться масштабные утренние заторы.