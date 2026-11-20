The Mirror назвала тревожными слова Путина об ответе на удары ВСУ по Крымскому мосту Фото: REUTERS.

В Великобритании с тревогой восприняли заявление президента России Владимира Путина о готовности ответить на украинские удары по Крымскому мосту. Об этом пишет британская газета The Mirror.

«Это тревожное предупреждение прозвучало на пресс-конференции сразу после встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на саммите АТЭС — там президент России заявил, что на них лежит ответственность за поддержание международного мира и безопасности», — пишет издание.

Газета также приводит слова российского лидера о том, что Крымский мост является исключительно мирным гражданским объектом и не используется для перевозки военной техники и боеприпасов.

Напомним, в четверг, 19 ноября, Путин заявил, что Москва даст ответ на удары ВСУ по переправе Крымского моста и пообещал восстановить поврежденный объект. Кроме того, глава государства сообщил, что ранее обсуждал с членами Совета безопасности РФ возможность прекращения огня в отдельных сферах, однако после такой атаки российская сторона отказалась от подобных договоренностей с Киевом.