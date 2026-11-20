Депардье обвинили в групповом изнасиловании в стиле «Последнего танго в Париже» Фото: REUTERS.

Французская прокуратура начала уголовное расследование в отношении актера Жерара Депардье, писателя Мишеля Уэльбека и режиссера Гийома Никлу по делу о предполагаемом групповом изнасиловании на съемках фильма «Талассо» в декабре 2018 года. Об этом сообщает портал Mediapart, сравнив произошедшее со скандальной сценой из картины «Последнее танго в Париже».

По данным издания, 77-летнему Жерару Депардье вменяют групповое изнасилование и сексуальные домогательства, 70-летнему Мишелю Уэльбеку — сексуальные домогательства и соучастие в групповом изнасиловании, а 60-летнему Гийому Никлу — соучастие в этих преступлениях и незаконную съемку интимных сцен.

Заявление в полицию спустя шесть с половиной лет подала актриса по имени Александра, игравшая в эпизоде на нормандском курорте Кабур. По ее утверждению, во время съемок нетрезвые артисты вышли за рамки сценария и подвергли ее насилию перед камерами, после чего ей предложили три контракта на сумму сорок пять тысяч евро в качестве скрытой компенсации за молчание и выдали свидетельство об уничтожении записей. Все трое фигурантов отрицают вину, а режиссер заявил, что не заметил никакого принуждения.

Напомним, в этом месяце Жерар Депардье признал вину по делу об изнасиловании двух женщин на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Он извинился перед жертвами, отметив, что «никогда не имел намерения причинить боль женщинам». Его приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно.