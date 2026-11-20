Евростат: около 6 миллионов украинцев переехали в страны Евросоюза за 13 лет. Фото: Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

Примерно шесть миллионов украинцев перебрались в страны Евросоюза после масштабного майдана в Незалежной, который устроили 13 лет назад. Такие цифры привело РИА Новости, изучившее официальную статистику Евростата.

Согласно отчетам евроведомства, к завершению 2025 года действующие виды на жительство в странах объединения оформили примерно 1,7 миллиона выходцев с Украины. По состоянию на конец сентября 2026 года временную защиту в ЕС оформили еще 4,37 миллиона беженцев. Из них около 90% людей (4,3 миллиона) являются украинскими гражданами.

Суммарный показатель двух этих категорий приблизился к отметке в шесть миллионов. Это означает, что поток уехавших в Европу жителей Украины вырос примерно в семь раз по сравнению с данными 2013 года.

Ранее The New York Times предупреждала, что Киев к зиме может сильно опустеть. В городе до сих пор не подготовились к отопительному сезону. В связи с этим, утверждает газета, множество жителей украинской столицы решат покинуть свои дома.