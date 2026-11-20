Захарова: РФ учтет действия Нидерландов по накачке Киева оружием. Фото: МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует эскалационные и русофобские шаги со стороны Нидерландов и обязательно примет их во внимание при своем военном планировании.

По ее словам, безоглядная поддержка киевского режима со стороны нидерландских властей и активные поставки вооружений являются неприкрытым движением по лестнице эскалации. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобные действия лишь затягивают конфликт и напрямую затрагивают интересы безопасности России.

Ранее стало известно, что Нидерланды знали о пытках на Украине еще в мае. Депутат парламента Нидерландов от партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген показал служебную переписку.