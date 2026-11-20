Конные экипажи полностью прекратят работу на улицах Нью-Йорка к июню 2028 года. Соответствующий закон подписал мэр города Зохран Мамдани, сообщила пресс-служба городской администрации.

Документ получил название «закон Романча» в память о восемнадцатилетнем Романче Махаджане, погибшем после аварии с участием конного экипажа в Центральном парке семнадцатого июня 2016 года.

«На протяжении ста пятидесяти лет конные экипажи были неотъемлемой частью Центрального парка. Сегодня мы закрываем эту главу», — заявил глава города.

Власти намерены оказать поддержку примерно двумстам работникам отрасли, включая владельцев специальных лицензий, кучеров и сотрудников конюшен. Программа предусматривает выкуп лицензий, переобучение и содействие в трудоустройстве — подробный план мэрия представит к апрелю две тысячи двадцать седьмого года.

Приюты и зоозащитные организации уже выразили готовность принять лошадей, а в качестве альтернативы для Центрального парка рассмотрят электрические кареты и велосипеды с электроприводом.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о победившем на выборах мэра Нью-Йорка демократическом социалисте Мамдани с его радикальными для мегаполиса реформами и статусом самого молодого градоначальника за последнее столетие.