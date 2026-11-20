ИКИ РАН: До середины следующей недели магнитных бурь не ожидается. Фото: Lia Koltyrina/shutterstock.com/fotodom

Жители Земли могут быть спокойны, до середины следующей недели магнитных бурь не ожидается. Такой прогноз дали эксперты Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

«На Солнце продолжается аритмия - cолнечная активность хаотично движется то вверх, то вниз. Вчера произошла вспышка M2.4, ставшая второй по силе в ноябре. Никаких последствий она впрочем не создала - выброс плазмы ушел вбок, в сторону Меркурия», - следует из публикации.

По словам ученых, сейчас график активности звезды резко обвалился. Он опустился ниже порога класса C. Более того, за первые девять часов текущих суток не зафиксировано ни одного всплеска. Из-за непредсказуемого поведения светила специалисты воздержались от долгосрочных оценок, подчеркнув, что пока серия вспышек прекратилась.

Ранее специалисты ИКИ РАН заметили необычную деталь на Солнце. На светиле зафиксировали корональную дыру, которая напоминает котика.