В Польше усилили проверки граждан Украины. Фото: Patrick Pleul/ dpa/ Global Look Press

Польские власти запустили масштабную волну рейдов для выявления нелегальных мигрантов. Основной удар пришелся по приезжим с Украины. Об этом сообщает издание Dilo со ссылкой на аналитиков рекрутингового агентства Gremi Personal.

«Во время общенациональных операций Пограничная служба (Польши - прим. ред.) проверяет предприятия, строительные площадки, склады и хостелы, выявляя иностранцев, нарушающих правила пребывания или работающих без соответствующих документов», - сказано в публикации.

Эксперты Gremi Personal предупреждают, что любые ошибки в бумагах, липовые приглашения или неофициальный труд грозят крупными штрафами и принудительной депортацией. Только за октябрь пограничники провели 1400 инспекций, проверив свыше 500 украинцев. Как отмечает газета, более 50 человек задержали за нарушение миграционного режима, а еще около десяти признали угрозой нацбезопасности.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что республика более не собирается оплачивать для Киева военные поставки из США. Варшава наотрез отказалась от этой идеи, которую предлагает Брюссель.