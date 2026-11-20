Зеленский вновь призвал разместить военные базы США на территории Украины Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский вновь заявил о заинтересованности Киева в размещении американских военных баз на территории Украины. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Берлине.

«Мы были бы рады, если бы наши американские партнеры, которым мы доверяем, разместили свои базы на Украине», — сказал глава киевского режима.

По его мнению, США могли бы создать военные объекты на украинской территории по аналогии со странами Ближнего Востока, где присутствуют американские базы, несмотря на то что эти государства не являются членами НАТО.

Зеленский также назвал размещение военных баз США необходимым условием для обеспечения гарантий безопасности по принципу пятой статьи устава НАТО, выразив сомнение в полноценном действии этих гарантий без физического американского военного присутствия.

Тем временем президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими союзниками усомнился в необходимости дальнейшего финансирования военной помощи Украине. Как сообщает Politico, глава Белого дома связался с лидерами стран-участниц «коалиции желающих» в Берлине после переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.