Судьба Европы висит на волоске из-за Франции: победа оппонента Макрона растопчет помощь Украине Фото: REUTERS.

Победа Марин Ле Пен или Жан-Люка Меланшона на президентских выборах во Франции в 2027 году может ослабить единую позицию Евросоюза по России и поддержке Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и украинских чиновников.

По данным издания, особую тревогу вызывает возможность раскола внутри ЕС. Хотя Франция не входит в десятку крупнейших финансовых доноров Киева, ее политическое влияние позволяет поддерживать согласованную позицию европейских государств.

«С точки зрения финансовой поддержки Франция никогда не входила в первую десятку. Но с точки зрения разрушения консенсуса в Европе это было бы настоящим испытанием», — признал украинский чиновник.

Собеседники Politico также опасаются, что после ухода президента Франции Эммануэля Макрона Евросоюз может лишиться одного из ключевых сторонников нынешней политики в отношении России.

При этом в Киеве рассчитывают сохранить сотрудничество с Парижем независимо от результатов выборов. Однако один из французских чиновников назвал подобные надежды самообманом.

Ранее Меланшон призвал власти Франции вывести своих военнослужащих с Украины. Политик подчеркнул, что Париж не должен становиться участником конфликта с Россией. Он также предупредил об опасности дальнейшего военного вовлечения европейских стран в противостояние.