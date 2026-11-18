Политик Меланшон призвал Париж вывести войска с Украины после слов Лаврова Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Москва выступает против зарубежных военных на Украине. При этом, как выяснилось, французские специалисты уже находятся в Киеве. Иностранные войска станут законными целями для ВС РФ, проинформировали в Москве. На этом фоне кандидат в президенты Франции от партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон призвал Париж вывести военных с Украины. Он опубликовал соответствующий пост в соцсети Х.

Политик подчеркнул, что Франция не должна ввязываться в украинский конфликт. Он назвал текущую ситуацию тревожной.

"Мы ни при каких обстоятельствах не должны становиться соучастниками конфликта на Украине", - объяснил Жан-Люк Меланшон.

Он отметил, что Сергей Лавров предостерег руководство Евросоюза относительно развертывания иностранных войск на Украине. Это будет означать вступление Европы в глобальную войну.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал Западу на недопустимость ввода иностранных войск на Украину. Он сообщил, что такие военные мгновенно станут законной целью для Вооруженных сил России. Владимир Путин напомнил об этом на встрече со спецпосланниками президента США. Президент добавил, что Москва с самого начала называла такие действия Европы угрозой безопасности РФ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Париж осознать все предостережения России. Дипломат отметила, что меры в отношении французских военных на Украине будут принимать уже не в Министерстве иностранных дел, а в Минобороны и Генштабе ВС РФ. Так Мария Захарова высказалась после утверждений Парижа о нахождении его войск на территории Украины.

Французский политик Флориан Филиппо после соответствующих известий запустил национальную петицию с требованием вернуть военных с Украины. Он указал на нарушение властями статьи 35 Конституции. Флориан Филиппо осудил проведение операции "Волия". Как утверждается, данная военная миссия существует на Украине с лета 2026 года. Политик уточнил, что народ Франции не был об этом проинформировал. Он раскритиковал руководство Парижа за радикальные действия.