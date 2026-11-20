Украину захлестнула волна отключений: Обесточены сразу несколько регионов Фото: REUTERS.

На Украине ввели аварийные отключения электричества во Львове, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на национальную энергетическую компанию «Укрэнерго».

По данным украинских энергетиков, ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной. Так, без электричества остался Кривой Рог в Днепропетровской области. В городе обесточены несколько котельных, насосные станции водоканала и тяговые подстанции электротранспорта. Перебои затронули сразу несколько важных систем.

Ранее на Украине сообщили о повреждении шести крупных электроподстанций в четырех регионах страны. Объекты энергетики пострадали в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях. Также были повреждены линии электропередачи, а в Кривом Роге возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома.